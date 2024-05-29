Свыше шести миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

08:08, 29 мая 2024, ПАИ

Более шести миллионов рублей выманили мошенники у нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные представлялись менеджерами по инвестициям, сотрудниками банка и полицейскими. Под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов они убедили потерпевших перевести деньги на «безопасные счета».

Кроме того, злоумышленники предлагали дополнительный заработок в интернете за счёт инвестиций. А некоторых граждан удалось обмануть при продаже товаров в интернете, в том числе лодочного мотора.

Потерпевшие лишились в общей сложности свыше шести миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела.