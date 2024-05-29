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Спорт

Более 300 призовых мест заняли псковичи на соревнованиях всероссийского уровня

Псковичи заняли 328 призовых мест на соревнованиях всероссийского уровня в 2023 году, сообщил глава города Борис Елкин в ходе отчёта на 22-й сессии Псковской городской Думы в среду, 29 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

В 2023 году в Пскове состоялось более 440 спортивных мероприятий. А спортсмены участвовали в региональных, окружных и всероссийских соревнованиях, отметил Борис Елкин.

Кроме того, в сфере молодёжной политики в Пскове прошло около 300 мероприятий, которые собрали суммарно свыше 30 тысяч молодых псковичей. Молодёжь активно участвовала в волонтёрских движениях, исторических и духовных праздниках, подчеркнул глава города.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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