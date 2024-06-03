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Экономика

Полный цикл производства и гарантия качества: как создают окна на «Заводе Оконная мануфактура»

Почти 20 лет «Завод Оконная мануфактура» в Псковской области является одним из крупнейших производителей светопрозрачных конструкций – изделий из ПВХ и алюминия. География продаж не ограничивается Псковской областью, а включает также Ленинградскую, Московскую, Новгородскую области, Санкт-Петербург и Москву. Познакомиться с полным циклом производства можно в новом видео проекта «Все на завод!».

Директор завода Алексей Цивликов уверяет: клиентам гарантируется высокое качество изделий, срок выполнения заказа и чёткое соблюдение размеров. При этом «Завод Оконная мануфактура» предоставляет полный цикл услуг: от замера до монтажа изделий, проектирование и изготовление.

На предприятии установлено оборудование, которое позволяет создавать любые светопрозрачные конструкции в необходимом для региона объёме. Оснащение производства современными станками и соблюдение технологий обеспечивает стабильное высокое качество выпускаемых изделий.

Предприятие производит конструкции различной конфигурации и комплектации – стандартной и нестандартной формы и цвета, а также энергосберегающие с мультифункциональным стеклом, которое защищает от солнца и сохраняет тепло зимой. По всем изделиям завод несёт гарантию, но клиент также может обратиться с ремонтом изделий. На заводе есть гарантийно-сервисная служба. Если окно нуждается в ремонте или сервисном обслуживании, специалисты готовы помочь.

При этом «Завод Оконная мануфактура» – один из немногих на Северо-Западе, который на своём производстве изготавливает стеклопакеты для собственных конструкций.

Реклама. ООО «Завод Оконная мануфактура». ИНН 6027139459.

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