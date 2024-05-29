Детскую преступность и дистанционное мошенничество обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 мая.
Главное:
- с 1 июня комендантский час для детей будет продлён до 0:00. С 1 сентября по 31 мая он начинается с 22:00. Весь июнь нет никаких ограничений по времени нахождения на улице без родителей для подростков старше 16 лет;
- за год выявляется 800-900 нарушителей комендантского часа, летом их гораздо меньше;
- если ребёнка, нарушившего комендантский час, задержала полиция, то забрать из отделения его могут только родители или опекуны. Бабушкам и дедушкам не отдадут;
- за последние пять лет подростковая преступность в Псковской области сократилась в два раза: на 50 % снизилось число преступлений и на 60 % – количество подростков, совершивших их. Всего в 2023 году было выявлено порядка 100 несовершеннолетних, которые совершили 155 преступлений;
- дети тоже становятся жертвами дистанционных мошенников. Они теряют деньги, когда пытаются что-то продать или купить на сайтах объявлений или вообще в компьютерных играх. Детей просят всё же советоваться с родителями, совершая какие-то покупки в Сети;
- есть случаи, когда дети становятся курьерами у мошенников: забирают деньги у их жертв и доставляют туда, куда им укажут. В этом случае они тоже становятся преступниками. Уголовная ответственность для мошенников наступает с 16 лет, те, кто младше, ставятся на учёт в полиции, в инспекции по делам несовершеннолетних. В прошлом году в Псковской области несовершеннолетние совершили 21 преступление. Шесть подростков – жители Псковской области, двое – соседних регионов;
- в прошлом году выявили порядка 10 фактов, когда несовершеннолетние занимались распространением наркотиков через закладки. Участниками преступлений были четыре подростка;
- чтобы желание подзаработать летом не привело ребёнка в криминал, родителям стоит найти ему подработку официально через службу занятости.
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