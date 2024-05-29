Детскую преступность и дистанционное мошенничество обсудили на «Серебряном дожде». Главное

18:51, 29 мая 2024, ПАИ

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 мая.

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