Псковичи заняли 14-е место на первенстве России по волейболу
Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», заняли 14-е место на первенстве России по волейболу среди команд юношей 2011 года рождения. Соревнования проходят в Волгограде, передаёт корреспондент ПАИ.
На групповом этапе псковские спортсмены уступили третьему составу Санкт-Петербурга и команде из Северского района, но одержали победу над сборной из Томска.
В борьбе за места с девятого по 16-е псковичи уступили командам из Сочи и Москвы, а также второму составу сборной Екатеринбурга, но выиграли у первого состава Екатеринбурга и сборной Анапы.
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