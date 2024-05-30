Псковичи заняли 14-е место на первенстве России по волейболу

11:57, 30 мая 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», заняли 14-е место на первенстве России по волейболу среди команд юношей 2011 года рождения. Соревнования проходят в Волгограде, передаёт корреспондент ПАИ.

На групповом этапе псковские спортсмены уступили третьему составу Санкт-Петербурга и команде из Северского района, но одержали победу над сборной из Томска.

В борьбе за места с девятого по 16-е псковичи уступили командам из Сочи и Москвы, а также второму составу сборной Екатеринбурга, но выиграли у первого состава Екатеринбурга и сборной Анапы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».