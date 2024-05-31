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Общество

Жителей Псковского района просят потерпеть мусорные завалы

На протяжении последних двух недель в Псковском районе «сложилась нестандартная и достаточно сложная ситуация с вывозом ТКО». Так ее охарактеризовали в администрации муниципалитета.

Там также пояснили, что это связано со срывом графика вывоза ТКО региональным оператором, а также приостановкой работы завода по сортировке мусора «СпецТрансКом». До настоящего времени вопрос о надлежащем вывозе ТКО региональным оператором не решен, вследствие чего начали образовываться несанкционированные свалки у площадок сбора ТКО, расположенных в сельских населенных пунктах.

Для нормализации ситуации администрация района принимает все возможные меры. Главы сельских поселений, управляющие компании ежедневно проверяют состояние мест сбора ТКО, фиксируют это актом, работают с региональным оператором, а также самостоятельно проводят работы по устранению несанкционированных свалок в меру своих возможностей.

«Ситуация непростая, просим вас отнестись к ней с терпением и пониманием. Работа с региональным оператором ООО «Экопром» ведется в ежедневном режиме, нарушения фиксируются. Администрация держит ситуацию на контроле», - заверили в муниципалитете.

По всем вопросам графиков вывоза ТКО можно обратиться в диспетчерскую службу ООО «Экопром» 8 (8112) 201921 или на горячую линию регоператора 8 (800) 234-24-23, а также написать официальное обращение на электронную почту ro_pskov@mehuborka.com.

Напомним, что в отношении регоператора по ТКО возбуждено уже два уголовных дела: по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подготовил предложение о лишении компании статуса регоператора по обращению с ТКО.

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