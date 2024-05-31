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Экономика

Более 500 млн рублей вложил инвестор в развитие агрофирмы «Черская» в Палкинском районе

Инвестор – группа компаний «Терра Нова» – завершил модернизацию агрофирмы «Черская» в деревне Вернявино Палкинского района. Объём инвестиций превысил 500 миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На новых фермах содержится свыше 1 700 голов скота. Фото здесь и далее: пресс-служба ГК «Терра Нова»

На новых построенных и реконструированных фермах содержится свыше 1 700 голов племенного молочного скота.

С 2014 года были капитально реконструированы три двора для дойных коров, построены два современных двора с беспривязным содержанием животных. Также была централизована инфраструктура животноводческого комплекса и оптимизирована работа его служб.

Кроме того, в центральной усадьбе запустили доильный зал с новейшим оборудованием, оснащённым системой анализа и управления стадом.

«Оптимизируется работа всех служб хозяйства, становится более удобной логистика, и в целом повышается эффективность работы животноводческого комплекса за счёт реальной экономии во всех операционных процессах», – подчеркнул генеральный директор агрофирмы «Черская» Игорь Иванов.

Рядом с животными теперь находится и весь обслуживающий персонал, включая ветеринаров.

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