Более 500 млн рублей вложил инвестор в развитие агрофирмы «Черская» в Палкинском районе

18:50, 31 мая 2024, ПАИ

Инвестор – группа компаний «Терра Нова» – завершил модернизацию агрофирмы «Черская» в деревне Вернявино Палкинского района. Объём инвестиций превысил 500 миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На новых построенных и реконструированных фермах содержится свыше 1 700 голов племенного молочного скота.

С 2014 года были капитально реконструированы три двора для дойных коров, построены два современных двора с беспривязным содержанием животных. Также была централизована инфраструктура животноводческого комплекса и оптимизирована работа его служб.

Кроме того, в центральной усадьбе запустили доильный зал с новейшим оборудованием, оснащённым системой анализа и управления стадом.

«Оптимизируется работа всех служб хозяйства, становится более удобной логистика, и в целом повышается эффективность работы животноводческого комплекса за счёт реальной экономии во всех операционных процессах», – подчеркнул генеральный директор агрофирмы «Черская» Игорь Иванов.

Рядом с животными теперь находится и весь обслуживающий персонал, включая ветеринаров.