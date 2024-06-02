Мероприятия в честь Дня защиты детей провели на стенде Псковской области на ВДНХ

22:25, 02 июня 2024, ПАИ

Молодёжные мероприятия в честь Дня защиты детей провели на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области













В частности, интерактивные мастер-классы с AR-раскрасками и 3D-ручками проводили представители детского технопарка «Кванториум Псков».

Детям и взрослым также предложили шаблоны раскрасок, которые можно было раскрасить своими цветами, а затем оживить с помощью дополненной реальности с использованием смартфона или планшета.

А комитет по молодёжной политике Псковской области проводил квиз «Псков молодой», онлайн-викторину по Псковской области и местам притяжения молодёжи. Также гости могли попробовать псковские настольные игры «Псковское домино», пазл-карту Псковской области и другие активности.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.