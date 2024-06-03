Смертность водителей в ДТП с животными возросла в России

11:09, 03 июня 2024, ПАИ

Смертность водителей в ДТП с животными возросла в России, сообщает РИА Новости.

В прошлом году наезд на лосей оказался в списке дорожно-транспортных происшествий с наибольшей тяжестью последствий. Так, за год смертность от столкновений с этими животными выросла на 13,6 % – в 734 происшествиях погибло 92 человека, следует из отчёта научного центра безопасности дорожного движения МВД России. С начала 2024 года в частный питомник «Белый лось» поступило уже более 90 обращений с просьбой помочь сбитым сохатым, рассказал владелец питомника Алексей Седов.

Водитель обязан возместить ущерб государству за сбитого животного (сумма штрафа достигает 180 тысяч рублей), поэтому покидать место аварии не рекомендуется – это чревато последствиями вплоть до лишения прав.

Чаще всего лоси после аварии погибают – в 90 % случаев их отстреливают, а единственным шансом на выживание для них становится приезд специалистов. При этом у неравнодушных людей нет права оказывать помощь животному без особого разрешения охотинспекции и ветеринаров.

Напомним, за последний месяц в Псковской области зафиксировано как минимум семь случаев ДТП, в которых погибли лоси. Как вести себя при встрече с лосем на дороге, можно узнать здесь, а как избежать встречи с сохатым, читайте в нашей инфографике.