Смертельное ДТП или спасение жизни: как вести себя при встрече с лосем на дороге

18:17, 28 мая 2024, ПАИ

За последний месяц в Псковской области зафиксировано как минимум семь случаев ДТП, в которых погибли лоси. Происшествия с животными зафиксированы на трассе Санкт-Петербург – Невель, в Опочецком, Дедовичском, Плюсском, Гдовском, Островском, Великолукском районах. Причём практически при каждом ДТП пострадавших госпитализировали в медучреждения.

Эксперты предупреждают: в начале мая у лосей начался сезон миграционной активности. Начальник отдела охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Павел Андреев рассказал, что пик миграционной активности этих животных приходится на май – июнь и август – сентябрь.

В свою очередь, президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич в беседе с корреспондентом ПАИ отметил, что в этот период автомобилисты должны быть максимально внимательны на дорогах.

«В этот период на загородной трассе лучше двигаться без учёта 20 ненаказуемых километров в час. Это сократит тормозной путь, который необходим перед неожиданно возникшим препятствием. Если столкновение произойдёт, низкая скорость минимизирует его последствия», – сказал он.

В то же время необходимо обращать внимание на знак «Дикие животные», который устанавливается специально в тех местах, где чаще всего пролегают тропы животных, обратил внимание Олег Мыслевич. Тут нужно ещё больше снизить скорость, подчеркнул он.

«Угол зрения на большой скорости сужается, из-за чего человек не может определить, что происходит на обочине, а видит только дорогу. Если вы двигаетесь с небольшой скоростью, то угол зрения у вас расширяется, с помощью чего можно увидеть лося, когда он только вышел из леса», – сказал президент Федерации автоспорта Псковской области.

При этом тем водителям, которые не проходили курсы контраварийной подготовки, а просто получили водительское удостоверения после автошколы, ни в коем случае не рекомендуется пытаться объехать животное, которое выбежало на дорогу. Это однозначно приведёт к потере устойчивости автомобиля, перевороту, вылету в канаву и, возможно, к трагическим последствиям, отметил Олег Мыслевич.

«У нас есть курс контраварийного вождения. Туда входит упражнение «Лосиный тест», где мы обучаем экстренному манёвру в случае возникновения неожиданного препятствия. Но если это рядовой водитель, который выучился в автошколе, ни в коем случае нельзя совершать никаких манёвров – просто тормозим и снижаем последствия столкновения», – обратил внимание он.

Если столкновение всё-таки произошло, то водителю необходимо обеспечить безопасность дорожного движения на данном участке: выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников Госавтоинспекции, объяснил Олег Мыслевич. «Если место ДТП проходит за перегибом дороги, то знак нужно выставить перед ним, то есть наверху, чтобы подъезжающие знали о случившемся заблаговременно», – заключил он.