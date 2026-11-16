Пскович погасил долг перед дочерью под страхом уголовного наказания

15:24, 16 ноября 2026, ПАИ

Житель Пскова погасил долг по алиментам под страхом возможного уголовного преследования, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по региону.

Долг перед собственной дочерью у мужчины достиг 700 тысяч рублей, а сам отец предпочитал скрываться от судебных приставов. В итоге его объявили в исполнительный розыск.

Найти должника помогли окружающие, которые заметили, что он проживает по месту своей регистрации, и сообщили об этом в межрайонное отделение судебных приставов по розыску должников, их имущества и детей.

Полученная информация позволила установить местонахождение мужчины.

Приставы задержали должника в кафе рядом с его домом и в принудительном порядке доставили в отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району.

В кабинете судебного пристава-исполнителя должника привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Мировой судья назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Понимая, что последствия уклонения от уплаты алиментов могут быть гораздо серьёзнее, пскович прямо на месте погасил всю задолженность перед дочерью.