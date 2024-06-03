Изборский музей бесплатно примет часть гостей 5 июня

16:54, 03 июня 2024, ПАИ

Вход в музей-заповедник «Изборск» 5 июня будет бесплатным для всех льготных категорий посетителей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Воспользоваться льготой могут пенсионеры и многодетные семьи, несовершеннолетние граждане и студенты, обучающиеся по основным профессиональным программам, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также участники СВО и их семьи.

Сотрудники музея посоветовали псковичам и гостям региона познакомиться с выставкой «Чудо преображения», посвящённой шедевру деревянного зодчества, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО – архитектурному ансамблю Кижского погоста. Также гости могут посетить Изборскую крепость и экспозиции в музейных усадьбах: «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», «Русские и сето. Одна земля, общая история», «Изборская земля – святые места для русской культуры» и «Изборская палата Русской словесности и православной веры». Подробнее о каждой из них можно прочитать в разделе «экспозиции» на сайте музея.

Добавим, в эти выходные в Изборской крепости пройдёт фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг». Программу фестиваля можно посмотреть здесь. 12 июня псковичей и гостей региона приглашают на музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость».