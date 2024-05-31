Пригласительные на концерт «На страже мира» теперь можно получить в Изборске

15:38, 31 мая 2024, ПАИ

Бесплатные пригласительные билеты на музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость» теперь можно получить не только в кассе Псковской областной филармонии, но и в музее-заповеднике «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Приглашения на событие можно забрать в информационном центре и в кассе выставочного зала Государственного музея-заповедника «Изборск» с 10:00 до 18:00 ежедневно. В кассе филармонии приглашение можно получить по будням с 11:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – до 19:00. С 15:00 до 16:00 – технический перерыв.

«В одни руки псковичи смогут получить не более двух билетов. Дети до семи лет включительно могут проходить на мероприятие без пригласительного», – уточнили в пресс-службе музея.

Добавим, в рамках фестиваля «На страже мира. Изборская крепость» прозвучит лучшая отечественная классика в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и молодых солистов Культурного центра Елены Образцовой. Слушатели смогут насладиться произведениями М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского и других великих композиторов.

Концерт состоится 12 июня в 20:00 в Изборской крепости.