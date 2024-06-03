Памятную доску в честь погибшего на СВО священника планируют установить в храме Александра Невского в Пскове

17:55, 03 июня 2024, ПАИ

Памятную доску в честь погибшего в зоне СВО священника псковской дивизии Александра Цыганова планируют установить в храме Александра Невского в Пскове. Об этом сообщается в группе храма в соцсети «ВКонтакте».

Памятная доска будет изготовлена из бронзы и установлена в самом храме. На данный момент идет сбор средств на ее изготовление.

«Вместе увековечим память о дорогом батюшке Александре», – отметили в храме.

Напомним, Александр Цыганов был посмертно награжден орденом РПЦ князя Дмитрия Донского I степени. Воинский священник псковской дивизии ВДВ Александр Цыганов получил тяжелое ранение в зоне проведения спецоперации. От полученных ранений он скончался. Соболезнования по поводу его смерти выразил патриарх Кирилл.