Памятную доску в честь погибшего на СВО священника планируют установить в храме Александра Невского в Пскове
Памятную доску в честь погибшего в зоне СВО священника псковской дивизии Александра Цыганова планируют установить в храме Александра Невского в Пскове. Об этом сообщается в группе храма в соцсети «ВКонтакте».
Памятная доска будет изготовлена из бронзы и установлена в самом храме. На данный момент идет сбор средств на ее изготовление.
«Вместе увековечим память о дорогом батюшке Александре», – отметили в храме.
Напомним, Александр Цыганов был посмертно награжден орденом РПЦ князя Дмитрия Донского I степени. Воинский священник псковской дивизии ВДВ Александр Цыганов получил тяжелое ранение в зоне проведения спецоперации. От полученных ранений он скончался. Соболезнования по поводу его смерти выразил патриарх Кирилл.
V Всероссийский пушкинский научный семинар «Наследие Пушкина в XXI веке» прошёл в Пскове
Памятную доску в честь погибшего на СВО священника планируют установить в храме Александра Невского в Пскове
Мусорную реформу, финансирование федераций и поддержку муниципалитетов обсудили единороссы с псковским губернатором