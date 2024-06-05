Михаил Ведерников: Нынешний состав Псковского областного Собрания – один из самых профессиональных за всю историю региона

11:16, 05 июня 2024, ПАИ

Одним из самых эффективных и профессиональных за всю современную историю региона составом назвал Псковское областное Собрание депутатов седьмого созыва губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии регионального парламента с отчётом о деятельности областного правительства за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона поблагодарил депутатский корпус за принятые совместно стратегические решения. К ним относится муниципальная реформа, отдельный пакет региональных мер поддержки специалистов в сферах здравоохранения и образования, а также областная программа для решения вопроса дефицита кадров.

Вместе с этим Михаил Ведерников с депутатами областного Собрания выезжал в районы для контроля различных объектов, а в открытом диалоге с местными жителями, депутатами и тосовцами были приняты важные решения для развития территорий.

Кроме того, губернатор выразил благодарность Собранию и лично председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову за формат проведения парламентских часов. «Разговоры на них проходят откровенные, честные и открытые», – подчеркнул глава региона и отметил, что градус дискуссий иногда высокий, но это полезно и важно для работы. Также губернатор добавил, что многие вопросы обсудили в рамках фракционных встреч, которые также прошли продуктивно и насыщенно.