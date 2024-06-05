Первые положительные результаты муниципальной реформы в Псковской области назвал губернатор

11:17, 05 июня 2024, ПАИ

Первые положительные результаты муниципальной реформы в Псковской области назвал глава региона Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников поблагодарил депутатов за стратегические для региона решения, которые были разработаны и запущены в работу совместно. Он отметил, что одно из таких решений – муниципальная реформа, которая уже сейчас приносит свои плоды.

Губернатор также заметил, что среди муниципалитетов были два аутсайдера по реализации национальных проектов. При этом в текущем году они вошли в топ-5 по эффективности выполнения. «Это очевидное следствие административных изменений», – подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что с течением времени количество муниципальных округов увеличится в связи с очевидностью административных преимуществ и экономии средств.

Напомним, в Псковской области путём преобразования создано 13 муниципальных округов: Пыталовский, Стругокрасненский, Печорский, Опочецкий, Невельский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Порховский, Бежаницкий, Дновский, Усвятский и Плюсский.