Режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса ввели в Пскове

10:09, 05 июня 2024, ПАИ

Режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена Псковской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введён в Пскове. Соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин.

Согласно документу, режим вводится на территории Пскова в связи со скоплением ТКО в городе из-за несвоевременного вывоза их ООО «Экопром» – регоператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, а также из-за аномально жаркой погоды. Наличие этих опасных биологических факторов может привести к появлению и распространению заболеваний с развитием эпидемий и массовых отравлений, в следствие чего возникновению чрезвычайной ситуации.

Во время режима повышенной готовности координация действий сил и средств при предупреждении возникновения ЧС на территории Пскова возлагается на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

Напомним, что в отношении регоператора по обращению с ТКО возбуждено уже два уголовных дела: по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подготовил предложение о лишении компании статуса регоператора по обращению с ТКО.