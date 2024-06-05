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Петербуржец распылил перцовку на дедовичанина за отказ в продаже шаурмы

Житель Санкт-Петербурга распылил на дедовичанина перцовый баллончик за отказ в приготовлении и продаже шаурмы, пишет районная газета «Коммуна».

Петербуржец распылил перцовку на дедовичанина за отказ в продаже шаурмы. Фото: ПАИ

5 февраля текущего года житель Санкт-Петербурга со своей женой подъехали к торговой точке быстрого питания, где заказали шаурму. Однако из-за того, что в тот момент всех ингредиентов для её приготовления не было, продавец отказал клиентам в её продаже.

Петербуржец, придя в ярость, стал стучать в окошко общепита. Продавец вышел на улицу. Между ними завязался словесный конфликт. После этого супруга петербуржца схватила продавца за руки, стала высказывать ему свои претензии, а её муж распылил жидкость из перцового баллончика в лицо дедовичанину.

Дедовичский районный суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

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Петербуржец распылил перцовку на дедовичанина за отказ в продаже шаурмы
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