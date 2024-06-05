Петербуржец распылил перцовку на дедовичанина за отказ в продаже шаурмы

13:10, 05 июня 2024, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга распылил на дедовичанина перцовый баллончик за отказ в приготовлении и продаже шаурмы, пишет районная газета «Коммуна».

5 февраля текущего года житель Санкт-Петербурга со своей женой подъехали к торговой точке быстрого питания, где заказали шаурму. Однако из-за того, что в тот момент всех ингредиентов для её приготовления не было, продавец отказал клиентам в её продаже.

Петербуржец, придя в ярость, стал стучать в окошко общепита. Продавец вышел на улицу. Между ними завязался словесный конфликт. После этого супруга петербуржца схватила продавца за руки, стала высказывать ему свои претензии, а её муж распылил жидкость из перцового баллончика в лицо дедовичанину.

Дедовичский районный суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.