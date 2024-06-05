Михаил Ведерников ответил на вопрос оппозиции по поводу муниципальной реформы

13:32, 05 июня 2024, ПАИ

На вопрос о муниципальной реформе от представителя фракции «Яблока» Артура Гайдука ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов после выступления с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Уважаемые главы, встаньте, пожалуйста, кто в прошлом году прошел муниципальную реформу. Скажите, пожалуйста, есть какие-то минусы, жалобы, обращения? Нет», – сказал Михаил Ведерников.

Один из плюсов этой реформы заключается в том, что главы поселений являются сотрудниками окружной администрации, подчеркнул глава региона. «И если кто-то через губу начинает разговаривать с людьми, а люди жалуются главе муниципального округа, то происходит так: иди сюда, написал заявление и пошел дальше. А дальше: приехали, с людьми посоветовались, спросили, кого они хотят видеть, кому они доверяют, кто с этой задачей справится. Раз у нас тут откровенный разговор, знаю, почему вы [партия «Яблоко». – ПАИ] против реформы – потому что это единственная дырочка избирателей партии, не предлагающих конкретных дел, на популистских заявлениях получить своих депутатов. Всё же очевидно. Давайте по-честному», – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что Псковское агентство информации подготовило материал с ответами на самые частые вопросы о муниципальной реформе.