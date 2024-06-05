Миллиардные инвестиции получил в 2023 году аграрный сектор Псковской области

13:41, 05 июня 2024, ПАИ

Ежегодный доклад о результатах реализации областной аграрной политики рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на 34-й сессии сегодня, 5 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Объём производства сельскохозяйственной продукции в 2023 году составил 66,1 млрд рублей, рост индекса производства – 6,9 % год к году. На поддержку агропромышленного комплекса было направлено почти 1,14 млрд рублей, в том числе из областного бюджета – 133,4 млн рублей.

Показатели в растениеводстве (площадь посевных площадей, сбор картофеля, овощной продукции и зерновых культур) несколько снизились к уровню 2022 года. Прирост производства масличных культур (рапс) составил пять тысяч тонн.

Производство продукции животноводства, на которое приходится 85,4 % общего объёма сельхозпродукции региона, выросло на 9,3 %. Положительная динамика наблюдается и по мясу, и по молоку. Средний надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 8 263 килограмма, что на 559 килограммов больше, чем в 2022 году. Псковские сельскохозяйственные товаропроизводители приобрели 1012 голов племенного молодняка крупного рогатого скота.

Объём инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» в 2023 году составил 2 млрд 763,3 млн рублей. Масштабный проект реализовало ООО «Псковагроинвест» – вблизи деревни Ажово построена молочная ферма роботизированного доения на 1920 голов коров и на 2086 голов молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Инвестиции составили около 3,5 млрд рублей. Создано 59 рабочих мест.

В стадии реализации находится ещё один инвестиционный проект – строительство завода по переработке мясосырья, к началу 2024 года вложено 22,7 млрд рублей из внебюджетных источников.

На поддержку малых форм хозяйствования направлено 132,1 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В 2023 году в рамках конкурсного отбора Минсельхоз России отобрал два проекта на развитие сельского туризма: «Улиточная ферма полного цикла с центром гостеприимства «Золотая улитка»» и «Оленья гора».

В рамках областной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» реализован проект комплексного развития Дновского района общей стоимостью 11,2 млн рублей, выполнено обустройство площадок накопления твёрдых коммунальных отходов, реконструированы участки дорог общей протяжённостью около 6,14 километра, 20 специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях и учреждениях ветеринарии, выплачены денежные пособия на сумму 1 млн рублей, разработана проектно-сметная документация по объектам в Стругокрасненском муниципальном округе на сумму 7,7 млн рублей.