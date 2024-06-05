Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Миллиардные инвестиции получил в 2023 году аграрный сектор Псковской области

Ежегодный доклад о результатах реализации областной аграрной политики рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на 34-й сессии сегодня, 5 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Миллиардные инвестиции получил в 2023 году аграрный сектор Псковской области. Фото: ПАИ

Объём производства сельскохозяйственной продукции в 2023 году составил 66,1 млрд рублей, рост индекса производства – 6,9 % год к году. На поддержку агропромышленного комплекса было направлено почти 1,14 млрд рублей, в том числе из областного бюджета – 133,4 млн рублей.

Показатели в растениеводстве (площадь посевных площадей, сбор картофеля, овощной продукции и зерновых культур) несколько снизились к уровню 2022 года. Прирост производства масличных культур (рапс) составил пять тысяч тонн.

Производство продукции животноводства, на которое приходится 85,4 % общего объёма сельхозпродукции региона, выросло на 9,3 %. Положительная динамика наблюдается и по мясу, и по молоку. Средний надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 8 263 килограмма, что на 559 килограммов больше, чем в 2022 году. Псковские сельскохозяйственные товаропроизводители приобрели 1012 голов племенного молодняка крупного рогатого скота.

Объём инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» в 2023 году составил 2 млрд 763,3 млн рублей. Масштабный проект реализовало ООО «Псковагроинвест» – вблизи деревни Ажово построена молочная ферма роботизированного доения на 1920 голов коров и на 2086 голов молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Инвестиции составили около 3,5 млрд рублей. Создано 59 рабочих мест.

В стадии реализации находится ещё один инвестиционный проект – строительство завода по переработке мясосырья, к началу 2024 года вложено 22,7 млрд рублей из внебюджетных источников.

На поддержку малых форм хозяйствования направлено 132,1 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В 2023 году в рамках конкурсного отбора Минсельхоз России отобрал два проекта на развитие сельского туризма: «Улиточная ферма полного цикла с центром гостеприимства «Золотая улитка»» и «Оленья гора».

В рамках областной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» реализован проект комплексного развития Дновского района общей стоимостью 11,2 млн рублей, выполнено обустройство площадок накопления твёрдых коммунальных отходов, реконструированы участки дорог общей протяжённостью около 6,14 километра, 20 специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях и учреждениях ветеринарии, выплачены денежные пособия на сумму 1 млн рублей, разработана проектно-сметная документация по объектам в Стругокрасненском муниципальном округе на сумму 7,7 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2024

Александр Котов – о предлагаемых изменениях в шкалу налогообложения: Выстраивается более справедливая система
05 июня 2024

Миллиардные инвестиции получил в 2023 году аграрный сектор Псковской области
05 июня 2024

Доходы и расходы Псковской области выросли ещё на миллиард
05 июня 2024

Расходы дорожного фонда Псковской области выросли
05 июня 2024

У 80% псковских семей, заключивших социальный контракт, увеличились доходы
05 июня 2024

Рост производства молока на 10% ожидают в Псковской области к концу года
05 июня 2024

Ключевые проекты в сфере экономики обозначил Михаил Ведерников
05 июня 2024

Михаил Ведерников: Экономика Псковской области динамично развивается

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...