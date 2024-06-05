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Политика

Игорь Дитрих назвал важные моменты отчёта губернатора Псковской области за 2023 год

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих назвал важные моменты отчёта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе правительства региона за 2023 год.

Игорь Дитрих назвал важные моменты отчёта губернатора Псковской области за 2023 год. На фото: Игорь Дитрих

«Важным является привлечение большого количества денежных средств, привлечение инвестиций. Некоторым кажется, что плохо развиваемся, но на самом деле, фактически существенное развитие, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Выделены деньги на ремонт и строительство зданий, школ и больниц, на модернизацию систем здравоохранения и образования. Положительных моментов больше. Есть и некоторые проблемные вопросы, про которые губернатор говорил. Есть некоторые проблемы с кадровой политикой, со здравоохранением и образованием. При этом абсолютно точно видно, что губернатор в курсе всего и досконально разбирается в каждой из этих проблемных сфер. И работает над этим в ежедневном, ежечасном режиме», – сказал Игорь Дитрих в беседе с корреспондентом ПАИ.

По его словам, также особого внимания заслуживает реализация комплекса мер поддержки льготных слоёв населения, детей-сирот, помощь участникам СВО и их семьям.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчётом на сессии Собрания в среду, 5 июня. Об этом подробно – в сюжете ПАИ.

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