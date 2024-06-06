«Мегафон» заключил соглашение с «Совкомбанком» на ПМЭФ

16:59, 06 июня 2024, ПАИ

«Мегафон» и «Совкомбанк» договорились о партнёрстве в рамках платформы «Технологии добра» благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций (НКО). «Мегафон» выступит телеком-партнёром проекта и предоставит через платформу свои услуги благотворительным организациям, сообщили ПАИ в пресс-службе «Мегафона».

Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан и генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

На сайте проекта (технологиидобра.рф) организациям благотворительного сектора доступны продукты и услуги от «Совкомбанка» и партнёров проекта на безвозмездной или льготной основе.

Реализация проекта позволит организациям-партнёрам платформы «Технологии добра» получать услуги «Мегафона» в области мобильной связи, фиксированного интернета, а также дополнительных цифровых сервисов. На сегодняшний день платформой «Технологии добра» пользуются свыше 250 НКО, специализирующихся на разных сферах благотворительной деятельности.

Реализация партнёрства «Мегафона» и «Совкомбанка» в рамках «Технологий добра» предусматривает постоянный обмен информацией между сторонами для подбора оптимальных технологических решений в области связи и создания условий для расширения сотрудничества в других направлениях.

«Мегафон» активно участвует в различных благотворительных проектах с момента своего создания. Одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности – помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, компания реализует проект «Будущее зависит от тебя» – всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. В рамках сотрудничества с фондом «Хранители детства» запущен проект «Включайся и будь успешен», который направлен на помощь детям в социализации и осознанном выборе профессии.

«Платформа «Технологии добра» – это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, и «Мегафон», как ведущий оператор мобильной связи, будет рад помочь проекту не только за счёт предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов», – отметил генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан на церемонии подписания соглашения.

«Мы рады присоединению к проекту «Технологии добра» одного из крупнейших телеком-операторов России, лидера по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Мобильные услуги и цифровые сервисы «Мегафона» помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы», – прокомментировал подписание документа генеральный директор ООО «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

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