В Индонезии пятиметровый питон съел женщину

11:48, 10 июня 2024, ПАИ

В Индонезии пятиметровый питон проглотил женщину, мать четверых детей, сообщает France-Presse со ссылкой на старейшину деревни Калемпанг Суарди Роси.

45-летняя Фарида не вернулась домой в четверг. Во время поисков муж пропавшей нашёл её вещи, а затем поисковая группа обнаружила пятиметрового питона с раздувшимся животом. Змее вскрыли живот и нашли там Фариду.

Гигантские питоны редко нападают на людей, в основном они предпочитают мелких животных. Однако в последнее время на плантациях и в поселениях вблизи джунглей и пещер произошло несколько трагических инцидентов.