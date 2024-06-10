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Общество

Мастер-класс по созданию кукольных героев сказок Пушкина провели на выставке-форуме «Россия»

Мастер-классы по созданию кукол – героев сказок А. С. Пушкина прошли на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Мастер-класс по созданию кукол – героев сказок А. С. Пушкина. Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

Мастер-класс приурочен к празднованию 225-летнего юбилея поэта Александра Пушкина. Его провела мастер Анжелика Владимирова, познакомив посетителей стенда Псковской области с искусством изготовления тканевых кукол-русалок.

Ранее сообщалось, что наследие выставки-форума «Россия» сохранят в одноимённом национальном центре.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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