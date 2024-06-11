Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Котов призвал оппозицию более основательно вникать в суть вопросов

Ответы губернатора Псковской области Михаила Ведерникова оппозиции, которые глава региона озвучил на прошедшей сессии регионального парламента, оценил спикер Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь в Пскове» (88.3 FM).

Александр Котов призвал оппозицию более основательно вникать в суть вопросов. Фото: Андрей Степанов

«Губернатор у нас опытный руководитель, который достаточно много времени работает в регионе, поэтому «приложить» он может без всякой подготовки. Я думаю, что он не готовился специально, ведь он хорошо владеет ситуацией. Это просто реакция на необоснованную и неаргументированную критику. Он даже в своём выступлении обратил внимание на позицию КПРФ, которая частенько говорит: «Мы тут с протянутой рукой ходим и на федеральном уровне, и в правительстве, в том числе и в Совете Федерации, а сами ничего не зарабатываем», – сказал Александр Котов.

Однако в регионе ежегодно растут собственные доходы. Кроме того, Псковская область входит в пятёрку регионов по стране, у которых самая лучшая динамика по росту собственных доходов, обратил внимание Александр Котов. «Это говорит о том, что мы развиваемся, хотя, может, и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но всё же у нас это получается», – сказал он.

Необоснованная критика из года в год звучит на сессиях Собрания, добавил Александр Котов.

«В этом году уже было очевидно, что такая критика не проходит, поэтому даже фракция КПРФ была вынуждена согласиться с тем, что всё-таки экономика у нас развивается. И в своём выступлении Петр Алексеевич Алексеенко [лидер фракции КПРФ в областном Собрании. – ПАИ] это подчеркнул. Я согласен с тем, что критиковать нужно аргументировано, опираясь на факты, глубоко вникая в суть проблемы, а не поверхностно. На мой взгляд, у губернатора был совершенно чёткий и ясный ответ оппозиции. Это то, что заставит их [оппозиционеров. – ПАИ] более внимательно относиться к тому, что они слышат, и более основательно вникать в суть вопросов, которые мы рассматриваем. Сейчас поверхностное изучение уже не подходит. Хотите покритиковать – пожалуйста, подготовьтесь и найдите существенные аргументы», – подчеркнул спикер регионального парламента.

Также Александр Котов обратил внимание на то, что губернатор Михаил Ведерников всегда готов принимать и выслушивать конструктивную критику и предложения. «Михаил Юрьевич всегда об этом говорит. Он готов выслушать предложения, которые потом можно реализовать. И такие примеры есть не только с партией «Единая Россия», но и с другими», – заключил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июня 2024

Александр Котов не считает Гдовский район политической аномалией
11 июня 2024

Итоги работы социального комитета Псковской гордумы подвела Марина Борисенкова
11 июня 2024

Александр Котов призвал оппозицию более основательно вникать в суть вопросов
11 июня 2024

Александр Котов назвал два условия эффективной работы оператора по обращению с ТКО
11 июня 2024

Главную цель Дней Псковской области в Совете Федерации назвал Александр Котов
11 июня 2024

Александр Котов: Правительство Псковской области в 2023 году показало лучший результат за последние несколько лет
11 июня 2024

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»
10 июня 2024

Итоги заседания комитета гордумы по ЖКХ подвёл Юрий Бурлин

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...