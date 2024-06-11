Александр Котов призвал оппозицию более основательно вникать в суть вопросов

16:52, 11 июня 2024, ПАИ

Ответы губернатора Псковской области Михаила Ведерникова оппозиции, которые глава региона озвучил на прошедшей сессии регионального парламента, оценил спикер Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь в Пскове» (88.3 FM).

«Губернатор у нас опытный руководитель, который достаточно много времени работает в регионе, поэтому «приложить» он может без всякой подготовки. Я думаю, что он не готовился специально, ведь он хорошо владеет ситуацией. Это просто реакция на необоснованную и неаргументированную критику. Он даже в своём выступлении обратил внимание на позицию КПРФ, которая частенько говорит: «Мы тут с протянутой рукой ходим и на федеральном уровне, и в правительстве, в том числе и в Совете Федерации, а сами ничего не зарабатываем», – сказал Александр Котов.

Однако в регионе ежегодно растут собственные доходы. Кроме того, Псковская область входит в пятёрку регионов по стране, у которых самая лучшая динамика по росту собственных доходов, обратил внимание Александр Котов. «Это говорит о том, что мы развиваемся, хотя, может, и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но всё же у нас это получается», – сказал он.

Необоснованная критика из года в год звучит на сессиях Собрания, добавил Александр Котов.

«В этом году уже было очевидно, что такая критика не проходит, поэтому даже фракция КПРФ была вынуждена согласиться с тем, что всё-таки экономика у нас развивается. И в своём выступлении Петр Алексеевич Алексеенко [лидер фракции КПРФ в областном Собрании. – ПАИ] это подчеркнул. Я согласен с тем, что критиковать нужно аргументировано, опираясь на факты, глубоко вникая в суть проблемы, а не поверхностно. На мой взгляд, у губернатора был совершенно чёткий и ясный ответ оппозиции. Это то, что заставит их [оппозиционеров. – ПАИ] более внимательно относиться к тому, что они слышат, и более основательно вникать в суть вопросов, которые мы рассматриваем. Сейчас поверхностное изучение уже не подходит. Хотите покритиковать – пожалуйста, подготовьтесь и найдите существенные аргументы», – подчеркнул спикер регионального парламента.

Также Александр Котов обратил внимание на то, что губернатор Михаил Ведерников всегда готов принимать и выслушивать конструктивную критику и предложения. «Михаил Юрьевич всегда об этом говорит. Он готов выслушать предложения, которые потом можно реализовать. И такие примеры есть не только с партией «Единая Россия», но и с другими», – заключил он.