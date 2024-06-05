Михаил Ведерников призвал не обращаться с запросами о бомбоубежищах в партии, где «иноагент на иноагенте»

12:56, 05 июня 2024, ПАИ

О том, куда обращаться жителям Псковской области с запросами о бомбоубежищах, рассказал губернатор Михаил Ведерников 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчёта о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Соответствующий вопрос задал главе региона представитель фракции «Яблоко» Артур Гайдук. По его словам, в адрес партии по этой теме поступали запросы от жителей региона.

«Я, пользуясь случаем, все-таки советую жителям не обращаться с такими вопросами в офисы партий, где иноагент на иноагенте сидит и иноагентом погонет. Мы такую информацию вам никогда не дадим – это первое. Второе – эта информация носит закрытый характер», – ответил Михаил Ведерников.

Сегодня, 5 июня, в 8:00 в регионе прошло тестирование системы оповещения, напомнил он. «Всё отработано. Если в этом будет необходимость, и органы власти, и МЧС организуют направление людей в те места укрытия, которые будут либо рядом с местами проживания, либо рядом с местами работы», – резюмировал глава региона.