Об алкогольной зависимости и способах её лечения поговорили в программе ​«Анамнез» на «Серебряном дожде». Главное

16:48, 14 июня 2024, ПАИ

Заведующий диспансерным наркологическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, главный внештатный психиатр-нарколог комитета по здравоохранению Псковской области Сергей Кремс стал гостем программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 14 июня.

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