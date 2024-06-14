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Общество

Об алкогольной зависимости и способах её лечения поговорили в программе ​«Анамнез» на «Серебряном дожде». Главное

Заведующий диспансерным наркологическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, главный внештатный психиатр-нарколог комитета по здравоохранению Псковской области Сергей Кремс стал гостем программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 14 июня.

Главное:

  • 7000 псковичей наблюдаются в наркологическом диспансере, но цифры не отражают суть проблемы. Женщин с алкогольной зависимостью в четыре-пять раз меньше, а подростков единицы;
  • псковичи в возрасте 30-50 лет чаще всего обращаются за помощью к врачу;
  • страх, стигматизация и раскрытие диагноза – основные причины, по которым люди с зависимостью не спешат обращаться к врачу;
  • алкогольная зависимость не лечится трудом, наказанием, порицанием и запретами, а только медикаментозно;
  • человек с родственниками-алкоголиками имеет высокий риск стать зависимым;
  • «Я люблю тебя, но не люблю твою болезнь» – самая верная формулировка, если хочешь человеку помочь. В наркологии слова «не может» и «не хочет» почти синонимы;
  • первый звоночек обратиться к врачу, если человек в процессе употребления теряет контроль над количеством выпитого;
  • чем выше крепость алкоголя, тем заметнее разрушительное воздействие на организм;
  • «Подшивание» и кодирование – устаревшие методы, которые не оправдывают себя.
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