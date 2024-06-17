Какой будет налоговая система России
Бюджетный комитет Госдумы одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ. Также одобрено повышение налога на прибыль организаций до 25 % и увеличение НДПИ для угля, железной руды, алмазов, золота и удобрений, пишет «Коммерсантъ».
Согласно законопроекту, налоговая ставка при доходах более 50 миллионов рублей увеличится до 22 %, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей – до 20 %, от пяти миллионов до 20 миллионов рублей – 18 %, от 2,4 миллиона до пяти миллионов рублей в год – до 15 %.
При этом ставка НДФЛ для россиян, чей доход ниже 2,4 миллиона рублей в год, останется на уровне 13 %. Предполагается, что благодаря изменениям в 2025 году в бюджет поступит порядка 2,6 триллиона рублей дополнительных доходов.
Законопроект также предполагает увеличение налога на прибыль организаций с 20 до 25 %. Кроме того, благодаря поправкам федеральный бюджет будет пополняться за счёт акцизов на никотиновое сырьё и бестабачные смеси, а также на природный газ, приобретённый для производства аммиака.
Напомним, в феврале президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию предложил модернизировать налоговую систему страны.
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