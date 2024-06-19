Когда руль в надёжных руках, или Самая мобильная профессия
В мае этого года в рамках Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге состоялся XXVI Международный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. Работники ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» традиционно приняли в нем участие. По условиям конкурса водители демонстрировали умения в скоростном маневрировании, фигурном вождении автобусов, а также знание правил дорожного движения. Показать свое мастерство среди коллег из 36 транспортных предприятий из различных регионов России, а также Казахстана и Белоруссии, преодолев волнение, было непросто, но Дмитрий Москвин и Константин Павлов успешно справились.
Совершенству нет предела
Дмитрий Москвин, победитель в номинации городского конкурса профмастерства «Лучший водитель – 2023», считает, что участие в подобных мероприятиях помогает совершенствовать имеющиеся водительские навыки.
– Такие конкурсы повышают престиж профессии водителя, – уверен Дмитрий. – Не секрет, что многие из зрителей – молодые ребята – потом приходят устраиваться на работу в автопарки. На таких состязаниях можно встретиться с коллегами, обменяться опытом, да и просто поговорить о семье, работе, рыбалке или других увлечениях. Здесь многие находят друзей. Мне такие мероприятия интересны во всех формах.
Сам он за рулем уже более 12 лет. Профессию водителя выбрал неслучайно. Тяга к машинам и вождению была с раннего детства. Родители не препятствовали.
На предприятие Дмитрий пришел в апреле 2017 года. Потом год с небольшим работал в автопарке Санкт-Петербурга, но потянуло домой, вернулся в родной Псков.
Начинал работать на автобусе «Мерседес-Бенц О345». Ходили тогда такие машины по псковским улицам. Потом прошел стажировки практически на все марки автобусов, которые имеются в парке ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».
В настоящее время работает на автобусе «Волгобас-6271». Говорит, отличная техника, в управлении удобная и для пассажиров комфортная.
Труд Дмитрия Москвина оценен по заслугам и на родном предприятии, и в профильном комитете региона. В копилке наград не только слова благодарности от пассажиров и коллег, но и почетная грамота ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и благодарность комитета по транспорту Псковской области.
– Как специалист Дмитрий технически грамотен, – отзывается о водителе начальник городской колонны Александр Бабков. – Следит за состоянием закреплённого автобуса. Все у него чисто, исправно. Наши сотрудники уважают Дмитрия Москвина, зная, что на него всегда можно положиться в любой непростой ситуации. Он и руку помощи протянет, и совет даст.
Строгий рабочий график, привычка рассчитывать свободное время до минуты – все это помогает Дмитрию найти время на любимые занятия. Он меломан, музыку слушать может часами, выбирая композиции под настроение, но не на работе, конечно. В кабине автобуса – никаких посторонних звуков, слишком большая ответственность.
Особенных хобби у Дмитрия нет. Говорит, что очень любит проводить время в окружении своих близких.
Сколько уже пассажиров он перевез на своем автобусе, Дмитрий не считал, но если сложить все годы работы, то, наверное, их уже тысячи. Псковичей, больших и маленьких, и гостей нашего города, для которых Псков начинается с общественного транспорта и приветливой улыбки водителя городского автобуса.
К новым перспективам
На конкурсе профессионального мастерства в Санкт-Петербурге Дмитрий Москвин стал девятым среди 42 водителей автобусов большого класса (длиной 12 метров).
Константин Павлов занял 13-е место среди 27 водителей автобусов особо большого класса (сцепки длиной 18 м). Добавим, Константин Павлов показал лучшее время прохождения трассы.
– Управлять автобусом со сцепкой довольно непросто, – отмечает Александр Бабков. – Тут нужен и опыт, и практический навык. Все это и есть у Константина.
Водитель награждён грамотой предприятия, отмечен почетными грамотами комитета по транспорту Псковской области и Псковского территориального комитета Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
По замыслу организаторов, конкурсантам в 2024 году предлагалось не просто продемонстрировать свое умение управлять машиной, но и выполнить ряд других упражнений, пройдя, например, через узкий коридор, обозначенный двумя вешками («Тоннельные ворота»), въехать на стоянку задним ходом, пройти по извилистой трассе, обозначенной вешками («Змейка»), на ходу снять с шеста кольцо и надеть на другой шест («Кольцо»).
Развитие транспортной инфраструктуры Пскова – одна из реалий сегодняшнего дня. Понимают это и в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Вместе с ростом населения увеличивается нагрузка на городской и пригородный транспорт.
В связи с открытием новых маршрутов у предприятия возникает большая потребность в рабочих кадрах. Это в основной массе водители автобусов и кондукторы. Новичкам здесь рады, и такие наставники, как Дмитрий Москвин и Константин Павлов, готовы обучать молодежь всем тонкостям одной из самых мобильных и ответственных профессий на земле – профессии водителя пассажирского транспорта.
КСТАТИ
В связи с расширением маршрутной сети и обновлением автопарка ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» на постоянную работу требуются:
* ВОДИТЕЛИ категории Д и категории Е к Д.
* КОНДУКТОРЫ,
• СЛЕСАРИ.
Переобучение на категорию Д проводится за счёт предприятия.
Обращаться в отдел кадров по адресу: Псков, Л. Поземского, 123.
Тел.: 8(8112) 29-49-01, 8(8112) 690-654.
Реклама. ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» ИНН 6027023616
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