Когда руль в надёжных руках, или Самая мобильная профессия

09:56, 19 июня 2024, ПАИ

В мае этого года в рамках Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге состоялся XXVI Международный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. Работники ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» традиционно приняли в нем участие. По условиям конкурса водители демонстрировали умения в скоростном маневрировании, фигурном вождении автобусов, а также знание правил дорожного движения. Показать свое мастерство среди коллег из 36 транспортных предприятий из различных регионов России, а также Казахстана и Белоруссии, преодолев волнение, было непросто, но Дмитрий Москвин и Константин Павлов успешно справились.

Совершенству нет предела

Дмитрий Москвин, победитель в номинации городского конкурса профмастерства «Лучший водитель – 2023», считает, что участие в подобных мероприятиях помогает совершенствовать имеющиеся водительские навыки.

– Такие конкурсы повышают престиж профессии водителя, – уверен Дмитрий. – Не секрет, что многие из зрителей – молодые ребята – потом приходят устраиваться на работу в автопарки. На таких состязаниях можно встретиться с коллегами, обменяться опытом, да и просто поговорить о семье, работе, рыбалке или других увлечениях. Здесь многие находят друзей. Мне такие мероприятия интересны во всех формах.

Сам он за рулем уже более 12 лет. Профессию водителя выбрал неслучайно. Тяга к машинам и вождению была с раннего детства. Родители не препятствовали.

На предприятие Дмитрий пришел в апреле 2017 года. Потом год с небольшим работал в автопарке Санкт-Петербурга, но потянуло домой, вернулся в родной Псков.

Начинал работать на автобусе «Мерседес-Бенц О345». Ходили тогда такие машины по псковским улицам. Потом прошел стажировки практически на все марки автобусов, которые имеются в парке ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В настоящее время работает на автобусе «Волгобас-6271». Говорит, отличная техника, в управлении удобная и для пассажиров комфортная.

Труд Дмитрия Москвина оценен по заслугам и на родном предприятии, и в профильном комитете региона. В копилке наград не только слова благодарности от пассажиров и коллег, но и почетная грамота ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и благодарность комитета по транспорту Псковской области.

– Как специалист Дмитрий технически грамотен, – отзывается о водителе начальник городской колонны Александр Бабков. – Следит за состоянием закреплённого автобуса. Все у него чисто, исправно. Наши сотрудники уважают Дмитрия Москвина, зная, что на него всегда можно положиться в любой непростой ситуации. Он и руку помощи протянет, и совет даст.

Строгий рабочий график, привычка рассчитывать свободное время до минуты – все это помогает Дмитрию найти время на любимые занятия. Он меломан, музыку слушать может часами, выбирая композиции под настроение, но не на работе, конечно. В кабине автобуса – никаких посторонних звуков, слишком большая ответственность.

Особенных хобби у Дмитрия нет. Говорит, что очень любит проводить время в окружении своих близких.

Сколько уже пассажиров он перевез на своем автобусе, Дмитрий не считал, но если сложить все годы работы, то, наверное, их уже тысячи. Псковичей, больших и маленьких, и гостей нашего города, для которых Псков начинается с общественного транспорта и приветливой улыбки водителя городского автобуса.

К новым перспективам

На конкурсе профессионального мастерства в Санкт-Петербурге Дмитрий Москвин стал девятым среди 42 водителей автобусов большого класса (длиной 12 метров).

Константин Павлов занял 13-е место среди 27 водителей автобусов особо большого класса (сцепки длиной 18 м). Добавим, Константин Павлов показал лучшее время прохождения трассы.

– Управлять автобусом со сцепкой довольно непросто, – отмечает Александр Бабков. – Тут нужен и опыт, и практический навык. Все это и есть у Константина.

Водитель награждён грамотой предприятия, отмечен почетными грамотами комитета по транспорту Псковской области и Псковского территориального комитета Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

По замыслу организаторов, конкурсантам в 2024 году предлагалось не просто продемонстрировать свое умение управлять машиной, но и выполнить ряд других упражнений, пройдя, например, через узкий коридор, обозначенный двумя вешками («Тоннельные ворота»), въехать на стоянку задним ходом, пройти по извилистой трассе, обозначенной вешками («Змейка»), на ходу снять с шеста кольцо и надеть на другой шест («Кольцо»).

Развитие транспортной инфраструктуры Пскова – одна из реалий сегодняшнего дня. Понимают это и в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Вместе с ростом населения увеличивается нагрузка на городской и пригородный транспорт.

В связи с открытием новых маршрутов у предприятия возникает большая потребность в рабочих кадрах. Это в основной массе водители автобусов и кондукторы. Новичкам здесь рады, и такие наставники, как Дмитрий Москвин и Константин Павлов, готовы обучать молодежь всем тонкостям одной из самых мобильных и ответственных профессий на земле – профессии водителя пассажирского транспорта.

КСТАТИ

В связи с расширением маршрутной сети и обновлением автопарка ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» на постоянную работу требуются:

* ВОДИТЕЛИ категории Д и категории Е к Д.

* КОНДУКТОРЫ,

• СЛЕСАРИ.

Переобучение на категорию Д проводится за счёт предприятия.

Обращаться в отдел кадров по адресу: Псков, Л. Поземского, 123.

Тел.: 8(8112) 29-49-01, 8(8112) 690-654.

Реклама. ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» ИНН 6027023616