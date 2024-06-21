Псковичи вышли в полуфинал первенства СЗФО по пляжному волейболу

11:34, 21 июня 2024, ПАИ

Псковичи принимают участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по пляжному волейболу среди юношей и девушек. Соревнования проходят в Великом Новгороде, сообщил корреспонденту ПАИ председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

В состязаниях среди юношей до 15 лет за награды борются капитан псковской «Бригантины» 2011 года рождения Кирилл Виговский и спортсмен Святослав Зюсько. Псковичи сегодня, 21 июня, вышли в полуфинал соревнований, обыграв дуэт из Коми со счётом 2:1.

Также в соревнованиях среди юношей до 17 лет участвуют пскович Илья Николаев и Иван Еремин из Пустошки.

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