Автомобиль вылетел в кювет в Гдовском районе
Водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, и машина вылетела в кювет у деревни Горка Гдовского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель от медпомощи отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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