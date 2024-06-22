Автомобиль вылетел в кювет в Гдовском районе

10:31, 22 июня 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, и машина вылетела в кювет у деревни Горка Гдовского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель от медпомощи отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.