Мираж заметили в одной из деревень Псковского района

13:04, 25 июня 2024, ПАИ

Мираж заметил и успел запечатлеть пскович Михаил Прохоренко в деревне Наволок Псковского района. Об этом он сообщил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Мираж получается в случае, например, если некая гладкая поверхность имеет температуру большую, чем у окружающего воздуха. Вечером 24 июня такой поверхностью оказался асфальт у деревни Наволок.

У асфальта образовался тонкий слой прилегающего тёплого воздуха. Тёплый воздух имеет плотность и показатель преломления большие, чем таковые у холодного. При таких условиях возможно явление полного внутреннего отражения: если свет падает на границу раздела двух сред из оптически более плотной среды под углом, превышающим угол полного внутреннего отражения, то свет полностью отражается от границы раздела сред, как от зеркала.

В случае миража свет, падающий из холодного воздуха на границу раздела сред «воздух холодный – воздух тёплый» под довольно большим углом, отражается от границы слоёв подобно тому, как если бы отражался от зеркала или лужи воды. Наблюдатель при этом видит мнимое (кажущееся) изображение предмета на продолжении того луча, который упал ему в глаз.

Именно так в пустыне на фоне песка может появиться изображение неба, как если бы оно отражалось от воды – и наблюдателю может показаться, что впереди водоём.