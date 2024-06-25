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Александр Седунов стал гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде». Главное

Председатель Общественной палаты Псковской области, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 июня.

Александр Седунов. Фото: ПАИ

Главное:

  • Количество людей в Общественной палате в шестом составе стало меньше – 21 человек. Однако, по мнению нового председателя, это оптимальное количество;
  • что касается Общественной палаты: многие её члены являются представителями крупных общественных организаций, некоторые уже были членами предшествующего пятого и более ранних составов. Также в новом составе много молодых людей, которым есть что сегодня рассказать и что предложить;
  • совместная работа членов Общественной платы и членов общественных советов при органах исполнительной власти и муниципальных образованиях чрезвычайно важна;
  • Общественная палата планирует повысить свой уровень медийности, обновить сайт и социальные сети;
  • уникальность Общественной палаты как некоего общественного института заключается в объединении представителей нескольких разнонаправленных общественных организаций для решения определённых проблем;
  • в средних и высших учебных заведениях Псковской области на сегодняшний день налажена прекрасная связь с целым рядом работодателей;

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