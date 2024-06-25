Александр Седунов стал гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде». Главное

18:03, 25 июня 2024, ПАИ

Председатель Общественной палаты Псковской области, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 июня.

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