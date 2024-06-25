Преимущества получения среднего специального образования в Псковской области обозначил эксперт

16:39, 25 июня 2024, ПАИ

Главные преимущества получения высшего и среднего образования в Псковской области перечислил исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 июня.

«Мне думается, что фишек несколько. Во-первых, конечно же, общежития. Практически все колледжи Псковской области предоставляют такую возможность. Это тоже важно, чтобы никто не искал съемную квартиру, но, тем не менее, такая возможность существует», – сообщил Александр Седунов.

В средних и высших учебных заведениях Псковской области на сегодняшний день налажена прекрасная связь с целым рядом работодателей, обратил внимание гость радиоэфира. «Сегодня в большинстве колледжей налажены партнёрские отношения. Тот кластер, который в области [Федерального проекта. – ПАИ] «Профессионалитета» сегодня действует в Псковском политехническом колледже, – ещё год даже не прошел, как мы в этот процесс вошли: это прекрасные связи с различными реставрационными организациями, которые действуют, это что касается профиля реставрации. Безусловно, у всех колледжей это есть, у кого-то это обсуждается. По направлениям, связанным с хлебокомбинатом, с различными другими организациями, которые за последние год-два сумели наладить партнёрские отношения, подписали договоры о целевом обучении, о практиках. Соответствующие практико-ориентированные учебные программы вошли в жизнь практически каждого колледжа на территории Пскова», – поделился спикер.

Благодаря поддержке правительства Псковской области и ряда работодателей псковские студенты приходят на практику на достаточно длительное время и, по мнению работодателей, показывают высокие результаты, подчеркнул Александр Седунов.

«Это ещё одна фишка, которая позволяет впоследствии трудоустраиваться, потому что сегодня очень важно не просто получить профессию, а потом еще трудоустроиться дальше. Сегодня предприятия, мы знаем эти примеры, их довольно много, с удовольствием берут к себе на работу наших студентов и учащихся других колледжей, которые сначала приходят на практику, а затем уже на постоянное трудоустройство. Причём со многими заключаются и целевые договоры, даже в момент обучения, на первом или последнем выпускном курсе, такая возможность сегодня по закону существует», – отметил Александр Седунов.