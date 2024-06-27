Восемь лет колонии получил житель Порхова за убийство собутыльника
Восемь лет колонии получил житель Порхова за убийство собутыльника, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.
7 апреля 2023 года нетрезвый житель Порхова во время совместного распития спиртного избил приятеля. В результате мужчина получил 13 переломов и разрыв печени, от чего скоропостижно скончался на месте преступления.
Приговором Порховского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.
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