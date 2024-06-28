Псковичи могут принять участие в конкурсе наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»

11:16, 28 июня 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие во всероссийском конкурсе среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!», сообщает федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Стать участниками могут члены и руководители патриотических организаций, выпускники патриотических клубов, объединений, профильных образовательных организаций, педагоги и студенты профильных специальностей старше 16 лет. Для участия необходимо до 15 июля подать заявку на сайте стартнаставник.будьвдвижении.рф.

Конкурс пройдет в несколько этапов: участникам нужно будет представить видеовизитку, пройти тест для оценки профильных знаний, принять участие в проектах партнёров, пройти обучающий видеокурс и решить кейсы патриотического воспитания. Конкурсанты разработают и представят авторский проект в сфере патриотического воспитания.

Финал конкурса состоится в сентябре. Участников ждет военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с экспертным консультированием и круговое собеседование.

Победители получат призы и возможность пройти стажировку в ведущих центрах военно-спортивной подготовки, принять участие других проектах «Движения первых» и войти в состав кадрового резерва «Движения первых» и центра «Воин».

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Будущий наставник» (для тех, у кого еще нет опыта работы в сфере патриотического воспитания); «Молодой наставник» (опыт работы до трех лет / участники боевых действий); «Наставник-профессионал» (опыт работы от трех лет); «Наставник специальной подготовки» (опыт работы свыше пяти лет / ветераны Вооруженных сил РФ или военнослужащие, в том числе уволенные в запас).

Конкурс реализуется совместно с Министерством просвещения России и Ассоциацией волонтерских центров.