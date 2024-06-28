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Общество

Сотрудница полиции оперативно вывела из леса пожилого великолучанина

Инспектор ПДН оперативно нашла заблудившегося в лесу пенсионера из Великолукского района, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудница полиции оперативно нашла заблудившегося в лесу пожилого великолучанина. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В полицию позвонила жительница деревни Полибино, которая сообщила, что к ней пришла соседка и рассказала, что ее 70-летний сожитель ушел в лес и не вернулся. На звонки мужчина не отвечал. Кроме того, у него проблемы с ногами и он плохо ходит.

К месту пропажи пенсионера незамедлительно выдвинулась находящаяся в этой же деревне инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Юлия Лапин, которая вместе с местными жителями организовала поиски мужчины.

Пройдя около полутора километров по лесному массиву, у ручья, сотрудница полиции нашла пропавшего пенсионера, который лежал в высокой траве и не мог самостоятельно оттуда выбраться. Инспектор ПДН вытащила пенсионера из труднопроходимого места и вызвала бригаду скорой помощи.

«Благодаря оперативным и решительным действиям майора полиции Юлии Лапин удалось избежать трагических последствий. В настоящее время врачи оценивают состояние пенсионера как удовлетворительное», – сообщили в пресс-службе ведомства.

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