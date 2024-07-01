Александр Гончаренко поздравил с праздником ветеранов боевых действий

09:37, 01 июля 2024, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко ​поздравил причастных с Днём ветеранов боевых действий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

«Мы гордимся и отдаем дань глубокого уважения солдатам, сержантам, офицерам, всем тем, кто проявил отвагу, храбрость, мужество и истинный патриотизм. Кто отстаивал и отстаивает сегодня геополитические интересы Родины. Спасибо вам за неравнодушие, патриотизм и огромную любовь к Родине, за то, что, обладая большим гражданским и боевым опытом, вы активно участвуете в жизни страны и нашего города», - отметил Гончаренко.

От имени депутатского корпуса он поблагодарил ветеранов за вклад в увековечение памяти павших, в патриотическое воспитание молодежи и участие в судьбе родного города.