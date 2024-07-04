Александр Котов сохраняет лидерство в топ-15 медиарейтинга «Псковской правды»

15:54, 04 июля 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял первое место в медиарейтинге депутатов регионального парламента по итогам июня 2024 года. Его медиаиндекс составил 2 531. Ближайшего конкурента он опережает в три с лишним раза. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Самыми заметными в СМИ стали сюжеты с участием Александра Котова в проходившей в Пскове конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, работа делегации Псковской области на XI форуме регионов России и Белоруссии, заключение соглашение о сотрудничестве между законодательными органами Псковской и Могилёвской областей.

Отметим, что второе место в топ-15 медиарейтинга депутатов Псковского областного Собрания по итогам июня занял вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих (медиаиндекс 751), третье – председатель комитета по экономическому развитию, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов (медиаиндекс 626).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».