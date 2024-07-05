О здоровье сердца поговорили в программе «Анамнез». Главное
Врач-кардиолог, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное:
- искусственный интеллект будет следить за здоровьем сердец псковичей. В регионе внедряется программа MedicBK;
- ИИ позволит врачам получать аналитические данные, а пациентов будет стимулировать более тщательно следить за своим сердцем;
- новые методики и оборудование Псковского сосудистого центра позволили продлить терапевтическое окно для инсультников с трёх до восьми часов, в некоторых случаях – до 12;
- в жару пациентов в Псковском сосудистом центре становится заметно больше;
- для профилактики инсультов и инфарктов важно следить за показателями холестерина;
- вред статинов, которые назначают группе риска, – миф;
- метеозависимость – показатель проблем с сосудами и сердцем. Здоровый человек не реагирует на перепады давления и погоду;
- в 95 % случаев инфаркта миокарда имеются предвестники в течение нескольких недель и даже месяцев;
- не есть яйца каждый день рекомендовала врач-кардиолог.
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05 июля 2024
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