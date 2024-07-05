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Общество

О здоровье сердца поговорили в программе «Анамнез». Главное

Врач-кардиолог, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Алина Кузуб. Фото: ПАИ

Главное:

  • искусственный интеллект будет следить за здоровьем сердец псковичей. В регионе внедряется программа MedicBK;
  • ИИ позволит врачам получать аналитические данные, а пациентов будет стимулировать более тщательно следить за своим сердцем;
  • новые методики и оборудование Псковского сосудистого центра позволили продлить терапевтическое окно для инсультников с трёх до восьми часов, в некоторых случаях – до 12;
  • в жару пациентов в Псковском сосудистом центре становится заметно больше;
  • для профилактики инсультов и инфарктов важно следить за показателями холестерина;
  • вред статинов, которые назначают группе риска, – миф;
  • метеозависимость – показатель проблем с сосудами и сердцем. Здоровый человек не реагирует на перепады давления и погоду;
  • в 95 % случаев инфаркта миокарда имеются предвестники в течение нескольких недель и даже месяцев;
  • не есть яйца каждый день рекомендовала врач-кардиолог.

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