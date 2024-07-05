В жару пациентов в Псковском сосудистом центре становится заметно больше

14:49, 05 июля 2024, ПАИ

В жару пациентов в Псковском сосудистом центре становится заметно больше, отметила врач-кардиолог, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам Алины Кузуб, все сосуды – мышцы, которые растягиваются и сужаются, но с возрастом их эластичность снижается и сосуды не могут быстро реагировать на изменения окружающей среды и нагрузок.

«Это и есть метеозависимость. Вот в жару пациентов в сосудистом центре становится заметно больше. Привозят людей с инфарктами, инсультами, гипертоническими кризами», – рассказала кардиолог.