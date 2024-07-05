О внедрении искусственного интеллекта в сферу здравоохранения Псковской области рассказала Алина Кузуб

14:14, 05 июля 2024, ПАИ

Комплексная медицинская информационная система «Квазар» анализирует все стационарные и амбулаторные карты пациентов в Псковской области, а сервис поддержки принятия врачебных решений MedicBK будет отбирать пациентов, которым показан более тщательный осмотр по тем или иным причинам. Об этом в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала врач-кардиолог, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб.

«Этот же сервис будет давать рекомендации по анализам, по методике лечения», – уточнила Алина Кузуб.

По словам медика, сервис пока ещё в процессе внедрения. «К примеру, пациентам после инфарктов и инсультов надо особенно тщательно следить за показателями холестерина. И вот сервис поможет отобрать только таких пациентов, чтобы отследить ситуацию с их нынешними показателями», – рассказала Алина Кузуб.