Не есть яйца каждый день рекомендовала псковский кардиолог

14:38, 05 июля 2024, ПАИ

Не есть яйца каждый день рекомендовала врач-кардиолог, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы до сих пор до конца не знаем, откуда и из-за чего образовывается атеросклероз. Но частично на этот процесс, конечно, влияет питание. Например, одним из главных источников плохого холестерина является сливочное масло и яйца, которые не рекомендуется есть каждый день. Можно есть только одной яйцо с желтком в неделю. Белки можно каждый день. А вот сало, например, уже реабилитировали», – уточнила врач.

Алина Кузуб пояснила, что помимо культуры пития должна быть ещё культура еды. «Особенно тщательно надо следить за тем, что употребляют дети», – добавила она.

Людям с артериальной гипертензией специалист посоветовала значительно ограничить употребление соли. «Сначала будет невкусно и пресно, а потом вы привыкните», – пояснила кардиолог.