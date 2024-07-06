Росгвардейцы задержали псковича, укравшего алкоголь из магазина

12:41, 06 июля 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали местного жителя, который обокрал магазин, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Около 19:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 19-летнего псковича, который украл спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.