Росгвардейцы задержали псковича, укравшего алкоголь из магазина
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали местного жителя, который обокрал магазин, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Около 19:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 19-летнего псковича, который украл спиртные напитки.
По факту хищения проводится проверка.
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