Надежда Бабкина выступила в Опочке в рамках фестиваля-марафона «Песни России»

20:30, 07 июля 2024, ПАИ

Народная артистка России Надежда Бабкина выступила в Опочке в рамках фестиваля-марафона «Песни России» сегодня, 7 июля. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Напомним, праздничные концерты при участии народной артистки России Надежды Бабкиной в Псковской области проходят с 30 июня по 9 июля.

Выступления уже прошли в ряде городов Псковской области, в частности в Пскове, в Великих Луках, Палкино, Гдове, Пыталово, Порхове и Печорах. Запланированы также концерты в Стругах Красных и Острове – программа выступлений расписана до 9 июля. В каждом городе выступит автор проекта и художественный руководитель марафона Надежда Бабкина.