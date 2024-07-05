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Общество

Народная артистка России Надежда Бабкина посетила Пыталово

Народная артистка России Надежда Бабкина выступила в Пыталово в рамках фестиваля-марафона «Песни России» сегодня, 5 июля. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Народная артистка России Надежда Бабкина посетила Пыталово. Фото: «Наша жизнь»

Надежда Бабкина спела для жителей известные песни, а также познакомила с творческими коллективами, которые вместе с ней принимают участие в марафоне.

Выступления народной артистки России уже прошли в ряде городов Псковской области, в частности в Пскове, в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах. Запланированы также концерты в Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове – программа выступлений расписана до 9 июля. В каждом городе выступит автор проекта и художественный руководитель марафона Надежда Бабкина.

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