Надежда Бабкина выступает в Палкино

19:18, 02 июля 2024, ПАИ

На стадионе Палкинского района продолжается Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» Надежды Бабкиной. Об этом пишет районная газета «Льновод».

Праздничные концерты при участии народной артистки России Надежды Бабкиной состоятся с 30 июня по 9 июля в десяти муниципалитетах региона.

Напомним, что в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» запланировано выступление Надежды Бабкиной в десяти муниципалитетах Псковской области. Она уже выступала в Пскове, Великих Луках, впереди выступления на городской площади в Гдове в 18:00 3 июля, на площади Победы в Печорах в 18:00 4 июля, в Пыталово на площадке перед Пыталовским досуговым объединением (улица Чеховская, 1) в 18:00 5 июля, в парке культуры и отдыха в Порхове в 18:30 6 июля, на военном стадионе (улица Стадионная, 2) в Опочке в 17:00 7 июля, на продуктовом рынке (улица Советская, 16) в Стругах Красных в 18:00 8 июля и на площади Клавдии Назаровой в Острове 14:00 9 июля.