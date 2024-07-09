Галина Невалённая: У людей становится всё меньше скепсиса и пессимизма

17:48, 09 июля 2024, ПАИ

Когда откроют и можно ли будет пользоваться новым стадионом всем желающим, какой проезд нужно отремонтировать в первую очередь, почему необходим мини-рынок и что вдохновляет жителей – в интервью с депутатом Псковской городской Думы Галиной Невалённой.

– Галина Ивановна, большой выезд в округ с главой города уже ведь состоялся? Получилось решить какие-то вопросы?

– Контрольные выезды вместе с главой Пскова, администрацией, председателем Псковской городской Думы проходит раз в год. Мы смотрим, выполнено ли то, что было намечено в прошлом году, и ставим планы на грядущий год. А вообще выезды и выходы в округ проходят у нас в течение всего года регулярно и по обращениям граждан.

От объекта к объекту

– Нередко инициатива исходит и от нас, особенно когда мы сами призываем жителей быть активными и участвовать в программах по благоустройству и самоорганизации. В начале июня был выезд в наш округ. И в очередной раз хочу выразить благодарность администрации Пскова и лично Борису Андреевичу [глава Пскова Борис Елкин. – ПАИ], что несмотря на свой напряжённый график, находит время для того, чтобы приехать. Причём мы, как правило, всё проходим пешком.

И когда идём от одного объекта к другому, по пути обсуждаем все назревшие вопросы. То есть выстраиваем маршрут так, чтобы увидеть все самые злободневные моменты и самые острые проблемы округа.

О ФОКОТе и мини-рынке

– У школы № 20 строится ФОКОТ, когда он начнёт работать?

– Этим спортивным комплексом на территории можно гордиться. Его откроют в этот летний сезон, то есть строительство и благоустройство будет завершено. Там были проблемы – меняли подрядчика, но в целом работы близятся к завершению. И его ждут не только школьники, но и жители микрорайона. Конечно, хочется детям позаниматься во время каникул. Это большой стадион, современный физкультурно-оздоровительный комплекс со всеми необходимыми приспособлениями и спортивными снарядами. И заниматься там можно будет всей семьёй. Школа составит расписание на посещение для тех, кто проживает в микрорайоне.

– Главное, чтобы вандалы ничего не попортили.

– Важно, конечно, как и то, чтобы не было травматизма, чтобы маленьких детей не оставляли без присмотра и чтобы все бережно относились к спортивному сооружению.

– Ремонт дорог, тротуаров также остаются в повестке?

– В течение всего года получаем обращения жителей по поводу благоустройства, ремонта дорог, тротуаров. Понятно, что во всём городе, во всех округах есть такие вопросы и проблемы. Естественно, в первую очередь решаются самые социально значимые вопросы и с учётом активного вовлечения граждан.

В прошлом году во время выезда обратили внимание на проезд с улицы Труда к одному из домов. Его не было ни на дороге, ни на тротуаре. Мало того, что это межквартальный проезд, к тому же – подъезд к дошкольному учреждению. В целях безопасности акцентировали внимание на нём, и этим летом объект уже сдан.

Вообще, когда шёл ремонт дорог двух крупных магистралей, вдоль улиц Труда и Текстильной жители всех близлежащих домов и дворов просили, чтобы сделать не только эти основные дороги, но и съезды.

Понятно, всё отремонтировать невозможно. Проезд на улице Труда был некой незавершённостью, и мы стараемся, чтобы выполнялось всё, пусть постепенно, но комплексно. И ещё один вопрос остаётся у нас нерешённым – благоустройство мини-рынка, дорога к нему ведёт как раз с этого проезда. Рынок пользуется спросом, его местоположение удачное, пространства много. И над этим мы будем работать.

От критики к диалогу

– По вашим наблюдениям, жители стали активнее?

– К нашему общему ликованию появились такие люди, будут ТОС организовывать. Юридически это несложно сделать. Главное, у них есть желание. И они признаются, что им хочется благоустроить свой двор, чтобы туристам было приятно, когда они проходят к объектам культурного наследия.

Постепенно уходят пессимизм и скепсис, когда люди не верят в результат, что благодаря их активности может что-то меняться. Мы уходим от критики в пустоту к конструктивному диалогу. Самое главное, приходит понимание.

– Принимали ли участие в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» общественные территории вашего округа?

– Уже не первый раз участвуем в голосовании по общественным территориям – благоустройство сквера за крепостной стеной между улицами Труда и Кошевого. Нам не хватает голосов, а это напрямую зависит от активности жителей. А допустим, соседний округ уже не первый год побеждает, и у них общественные территории благоустраивают. И каждый раз приводим это в пример, что всё в наших руках, тем более, что в электронном голосовании могут участвовать не только взрослые, но и подростки, для которых это тоже интересно.

О вдохновении

– Да, примеры всегда заразительны.

– Причём это реальные примеры, которые показывают, что всё зависит от нас, от людей, когда голосовать могут не только жители этого округа. Мы же не ставим забор между округами, понимаем, что объектом могут пользоваться все горожане, поэтому он важен для всего Пскова.

Но естественно, каждый депутат и жители в первую очередь ратуют за свои округа и за свои дворы, и приятно отметить, что активность и оптимизм у людей появились. Ну а мы рассказываем, объясняем, как собрать документы, оформить заявки, помогают депутаты и администрация. Но должна быть инициатива. То есть двор – это практически частная собственность всех проживающих в доме, поэтому всё в наших руках. Ведь не раз говорилось, причём Борис Андреевич подчеркивал, что больше средств выделяется именно под инициативу жителей. И не надо огорчаться, что мы не первые в очереди, она достаточно быстро продвигается. К тому же экономятся средства, когда проводятся ремонтные работы. И такие примеры есть: как долго мы решали вопрос с благоустройством двора на улице Новосёлов, 48, было несколько собраний, а когда результат налицо, организовались и близлежащие дома. Пример часто вдохновляет. И я благодарна нашим активистам за их неравнодушие, которое помогает развивать округ.