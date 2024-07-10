В ПсковГУ вручили дипломы специалистам института промышленных технологий и дизайна

21:24, 10 июля 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялось торжественное вручение дипломов о высшем образовании студентам института промышленных технологий и дизайна. Церемония состоялась на площадке «Точки кипения», сообщили в пресс-службе вуза.

«Сегодня, наверное, один из самых важных дней в вашей жизни. Я бы хотел отметить, что университет – это не только то место, где вы получаете специальность или профессию. Это место, где вырабатывается и гражданская позиция, и ваши личностные позиции по отношению к каким-то важным, в том числе и государственным, вопросам. Это место, где вас научили учиться: вы стали людьми, которые могут постоянно осваивать новые нюансы в своей специальности. Желаю вам сделать правильный выбор и найти хорошую работу», – обратился с приветственным словом проректор по научной работе Тарас Антал.

Всего документы о завершении обучения в вузе получили 98 выпускников направлений «дизайн», «сервис», «конструирование изделий лёгкой промышленности», «наземные транспортно-технологические средства», «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «строительство» и педагогического образования «технология и экономика» и «технология».

«Хочу выразить благодарность сотрудникам кафедры, потому что без вашей поддержки работа не была бы такой слаженной. А всем коллегам-выпускникам от всего сердца хотел бы пожелать того же, что пожелал бы и себе: чтобы любое начинание в вашей жизни было обречено на успех, а удача преследовала вас по жизни», – от имени выпускников 2024 года обратился к преподавателям Исфандияр Нуритдинов.

Добавим, всего этом году стены вуза покинут более 1 500 выпускников, среди них – более 1 100 бакалавров, специалистов и магистрантов разных профилей, а также более 500 выпускников среднего профессионального образования. Дипломы с отличием получили 375 выпускников.