Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В ПсковГУ вручили дипломы специалистам института промышленных технологий и дизайна

В Псковском государственном университете состоялось торжественное вручение дипломов о высшем образовании студентам института промышленных технологий и дизайна. Церемония состоялась на площадке «Точки кипения», сообщили в пресс-службе вуза.

В ПсковГУ вручили дипломы специалистам института промышленных технологий и дизайна. Фото: пресс-служба вуза

«Сегодня, наверное, один из самых важных дней в вашей жизни. Я бы хотел отметить, что университет – это не только то место, где вы получаете специальность или профессию. Это место, где вырабатывается и гражданская позиция, и ваши личностные позиции по отношению к каким-то важным, в том числе и государственным, вопросам. Это место, где вас научили учиться: вы стали людьми, которые могут постоянно осваивать новые нюансы в своей специальности. Желаю вам сделать правильный выбор и найти хорошую работу», – обратился с приветственным словом проректор по научной работе Тарас Антал.

Всего документы о завершении обучения в вузе получили 98 выпускников направлений «дизайн», «сервис», «конструирование изделий лёгкой промышленности», «наземные транспортно-технологические средства», «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «строительство» и педагогического образования «технология и экономика» и «технология».

«Хочу выразить благодарность сотрудникам кафедры, потому что без вашей поддержки работа не была бы такой слаженной. А всем коллегам-выпускникам от всего сердца хотел бы пожелать того же, что пожелал бы и себе: чтобы любое начинание в вашей жизни было обречено на успех, а удача преследовала вас по жизни», – от имени выпускников 2024 года обратился к преподавателям Исфандияр Нуритдинов.

Добавим, всего этом году стены вуза покинут более 1 500 выпускников, среди них – более 1 100 бакалавров, специалистов и магистрантов разных профилей, а также более 500 выпускников среднего профессионального образования. Дипломы с отличием получили 375 выпускников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 июля 2024

В ПсковГУ вручили дипломы специалистам института промышленных технологий и дизайна
10 июля 2024

Одежду для детей и лежанки для животных изготовили студенты и преподаватели ПсковГУ
10 июля 2024

О комплексах фотовидеофиксации поговорили на «Серебряном дожде». Главное
10 июля 2024

Как борются с людьми, устанавливающими на машины скрученные номера со старых автомобилей, рассказал псковский эксперт
10 июля 2024

Какой комплекс фотовидеофиксации вызвал у водителей в Псковской области «аллергию», рассказал эксперт
10 июля 2024

11 комплексов фотовидеофиксации перенесли в Псковской области на новые места
10 июля 2024

Псковичка стала победительницей первого полуфинала проекта «Мастера гостеприимства»
10 июля 2024

В Псковской области газифицирован историко-культурный центр Философовых

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...