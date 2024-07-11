Около 300 человек примут участие в первом этапе фестиваля спортивного ориентирования «Алоль»

14:36, 11 июля 2024, ПАИ

Около 300 человек примут участие в первом этапе фестиваля спортивного ориентирования «Алоль», соревнованиях «Иван Купала», которые пройдут в Себежском районе с 12 по 14 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

В рамках соревнований «Иван Купала» пройдут старты кросс-спринт, кросс-лонг и кросс-классика.

За награды поборются гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Белгородской, Курской, Орловской областей и Белоруссии, а также ориентировщики из Псковской области. Всего на фестивале будет разыграно около 100 комплектов наград.

«Сегодня у нас тренировочный полигон, участники знакомятся с лесом, характеристиками рисовки карт. Многие приедут завтра к старту», – отметил Алексей Никитин.

Напомним, что помимо соревнований «Иван Купала» на фестивале пройдут учебно-тренировочный сбор, соревнования «Эстафета три этапа», «Рельеф и гидрография» и «Русь».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».